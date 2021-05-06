台灣東洋（4105)6日宣布，在今年第七屆「公司治理評鑑」結果中，連續五年名列上櫃公司前5％，同時亦入選市值100億元以上非金融電子業上市櫃公司前10％，且連續兩年拿下TCSA台灣企業永續獎，企業永續成果備受肯定。

除了連續五年入選公司治理評鑑前5％外，東洋6日公告第一季財報，合併營收為9.64億元，合併營業利益為2.19億元，合併稅前淨利為2.53億元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為2.03億元；每股盈餘為0.82元。

法人表示，東洋近年積極拓展疫苗業務，去年引進澳洲細胞培養流感疫苗，供應國內市場，2020年出貨量約60萬劑，今年在公費市場拿下89萬劑採購量，年增逾六成，可望貢獻營收約2.15億元，預期自費市場供應量大增下，營運吃下大補丸。

另外，該公司也可望承接高端新冠疫苗針劑充填大單，隨著高端開發的新冠疫苗已打完第二劑，有機會力拚6月申請緊急使用授權（EUA）上市，7月開打下，東洋也將成為受惠公司。

(工商 )