美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）國防部門主管、退役陸軍中將斯波爾（Thomas Spoehr）指出，在拜登政府有意削減國防預算下，美國各軍種的「經費戰爭」又再度開打；他呼籲拜登停止該政策，讓美軍專注於合作對抗中國大陸威脅。

斯波爾投書軍事新聞網站「Breaking Defense」，稱拜登政府在有意大幅增加國內支出的同時，國防預算卻僅略增1.5%，甚至無法抵銷通貨膨脹帶來的影響，事實上等於削減國防預算。因此美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）司令提摩西．雷（Timothy Ray）上將，竟公開在美國智庫的廣播節目中，直言美國陸軍持續發展遠程打擊武器、以在太平洋對抗中國大陸的主意「很蠢」，展現其守護子弟兵預算的決心。

斯波爾指出，各軍種聚焦於爭奪預算，將傷害美軍作戰能力。例如二戰結束後的1949年，美國海軍在和甫創立的美國空軍競爭戰略打擊角色時落入下風，以操作戰略轟炸機為用途的「美利堅合眾國號」航空母艦（CVA-58）遭到取消，引發時任海軍將領對文人政府的猛烈批評、甚至抹黑，史稱「海軍上將的反叛」（Revolt of the Admirals）。而這些衝突使官方和公眾無暇關注美軍當時淒慘的戰備狀態，使其在1950年爆發的韓戰初期被打得落花流水。

斯波爾強調，美軍需要團結一致，才能因應中國大陸與俄羅斯帶來的威脅，但拜登政府一邊要求美軍「多做事」，一邊刪減其預算，顯然出現了政策規劃與施政之間的不一致。因此他呼籲拜登政府不要刪減國防預算，讓美國能夠全力因應安全威脅。

(中時新聞網)