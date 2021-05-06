神岡區神岡里C據點長照站停擺近半年後，今天重新開張。（陳淑娥攝）

長輩獲贈康乃馨，提前歡度母親節。（陳淑娥攝）

長輩獲贈康乃馨，提前歡度母親節。（陳淑娥攝）

台中市神岡區神岡里C據點長照站去年底因原投入單位退場，停擺將近半年，許多地方長輩頓失交友和多元學習的去處。市議員周永鴻得知後協助媒合翔新診所到神岡里，6日C據點重新開張，可說是給神岡長者最棒的母親節禮物。

周永鴻指出，神岡里C據點長照站因原主辦單位去年底不續約退場停擺，讓神岡里里長王百瀛傷透腦筋，3月初向他陳情。他在不到1個月內便找到願意幫忙的翔新診所並完成籌備，向衛生局再次申請C據點，於5月初審查通過。

今天第一堂課便有60位長者一起作拍打功，周永鴻、王百瀛、神岡社區發展協會理事長林錦賜、衛生局長照科王碧蘭科長以及翔新診所代表都到場共襄盛舉。

王百瀛說，在C據點長照站看到許多70多歲的長輩因跟同輩朋友互動、上課，越活越年輕，讓他很感動。林錦賜說，關懷據點每週四上午、下午都有開放，希望神岡銀髮族朋友們能多加利用，給生活增添色彩。

母親節將至，現場也致贈康乃馨給據點母親們，其中最年長的媽媽今年93歲，子孫滿堂，提前在今天接受眾人的祝福。

周永鴻表示，很高興能協助神岡里C據點長照站重啟，神岡區約6萬5千人中，有超過9500位65歲以上長者，佔全區14.6％，比台中市65歲以上人口佔比13.8％高不少，他會繼續爭取更多經費，讓長輩能快樂、優雅的變老。

(中時 )