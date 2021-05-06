中信兄弟派出2016年選秀第一指名陳琥擔任今日先發投手，他近幾年他都在二軍培養、調整，今日終於等到上一軍的機會，面對樂天桃猿前3局表現不錯、無失分，不料第4局連續被敲安打，加上隊友失誤，單局失4分就退場，退場時兄弟以3比4落後，只丟3.2局，等了超過一千天仍是一勝難求。

陳琥前3局表現不錯，尤其前2局沒被樂天打者敲出任何安打，隊友也2度有雙殺守備幫他化解危機，打線方面兄弟首局就靠詹子賢的幸運安打攻下2分，3局王威晨、江坤宇連續敲安後，發動雙盜壘戰術，樂天捕手發生傳球失誤，兄弟取得3比0領先。

可惜的是陳琥的穩定度並不持久，第4局接連被安打，林泓育、陳俊秀、梁家榮、林承飛連續安打將比數追平，之後嚴宏鈞敲出二壘滾地球，不料二壘手王勝偉發生傳球失誤，樂天趁機攻下超前分，陳琥也因此退場，此時兄弟3比4落後，陳琥變成敗投候選人。

陳琥上一次先發是2019年5月25日對上統一獅，最後無關勝敗，那年也只有一場先發，跟今日相隔712天才再等到先發機會，而他上一次勝投則是2018年7月19日，今日他總計3.2局被敲6支安打、失4分有3自責分，退場時球隊處於落後，已經1022天沒拿到勝投。

(中時 )