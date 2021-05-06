王彩樺與絕美女兒黃于庭同台。（華視提供）

王彩樺與絕美女兒黃于庭同台嘴對嘴親親。（華視提供）

王彩樺絕美女兒黃于庭現身。（華視提供）

王彩樺絕美女兒黃于庭現身。（華視提供）

王彩樺6日與18歲的漂亮大女兒黃于庭一同錄華視《黃金年代》，黃于庭因為外型甜美出眾，獲得網友喜愛，搶喊王彩樺「岳母」。王彩樺透露，最近有不少經紀公司、偶像劇及電影邀約找上門，連音樂人黃韻玲都說：「女兒喜歡唱歌嗎？我可以栽培她。」不過她已為剛考上淡江大學資訊管理系的女兒推掉10個以上的通告，希望女兒現階段能做自己喜歡做的事。

黃于庭也表示，現階段覺得顧好課業比較重要，不過自己很喜歡跳舞。王彩樺聽了也笑說：「如果加上唱歌，就可以當唱跳歌手．」期待女兒有天可以像她的女神蔡依林這樣，一旁黃于庭忍不住苦笑回：「妳這樣我壓力很大！」

母親節將至，黃于庭已與妹妹買好禮物，要給媽媽驚喜，王彩樺特別拿出黃于庭18歲成年時特別寫給媽媽的感謝卡片，她當場也唸出卡片內容：「妳不僅是媽媽也是位超人，每件事都能靠自己的堅持和努力來完成！如今的保庇天后也是這樣而來，今年的我已成為了18歲的小女人，接下來有很多的事要獨自面對和完成，所以我要學會更加獨立！別總是太擔心。」她邊念邊熱淚盈眶地說，「我把這張卡片隨身放在包包，女兒們是我的動力跟驕傲，我小時候就沒有媽媽，所以有時間，我就會多陪小孩，盡力當好媽媽，我不知道可以陪她們多長，但我很愛她們。」

王彩樺透露，女兒乖巧懂事，準備學測期間幾乎每天只睡3、4小時，每天一早８點就出門，晚上10點才回家，女兒還跟她說「我沒有別人那麼聰明，所以我要比別人更努力」，身為媽媽的她很放心。

對於網眾多網友搶當「女婿」，黃于庭透露她喜歡的男孩子類型，是外表高冷、內心活潑幽默，韓星池昌旭就是他的菜，媽媽王彩樺一旁聽了也驚叫，並自爆就是池昌旭粉絲，「媽媽也好喜歡池昌旭！很帥很會演戲！」至於有網友說黃于庭長得像周子瑜，對此她搖頭說：「一點都不像，她這麼高！」王彩樺則表示有人說女兒長得很像袁詠儀：「有拿那個對比合成照給我看，真的好像！90％像！」

(中時 )