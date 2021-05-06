基隆一名陳姓媽媽今在爆料公社發文指，女兒3月初在補習班上完課後，回到家不斷哭著喊頸背痛，發現上課時20多名小朋友受外籍老師指使，大家用手壓在女兒頭上，她因重心不穩摔倒，就醫發現疑似頸部椎間盤纖維破裂，而補習班事後態度怠慢，也不願提供監視器畫面，憤而提告，警方將外籍教師與蔡姓負責人依過失傷害移送基隆地檢署。

陳媽媽在臉書發文表示，3月初晚上到補習班接9歲女兒時，她不斷哭著喊頸背非常痛，隔日照X光頸椎呈現僵直狀態，因此，到補習班調閱監視器畫面了解狀況，發現上課時，一名外籍老師突帶頭下指令要全班約20多名學生，將手放在女兒頭上，女兒因重心不穩倒下。

女童趴倒在地後，同學們也跟著倒在她的頸背上，但外籍老師並未阻止，也未要同學離開，時間長達16秒，陳媽媽說，事情發生後，女兒每晚上都無法入睡，一直哭泣，喊著脖子很痛、脊椎很痛，只要平躺就會哭，持續了2至3個禮拜之久，都無法好好入眠。

女童父親著急到處求醫，但狀況都未好轉，陳媽媽指出，近日到診所看診，醫生認為可能是頸部椎間盤纖維破裂，她說，現在女兒低頭寫字無法超過5分鐘，愛讀書的她只能躺著手舉著課本讀，哭著讀，說不能寫作業怎麼辦，跳也痛，跑也痛，這些看在眼裡，心都碎了。

陳媽媽提及，雖然每次看診時，補習班都會派一位老師到現場付掛號費，看似有在負責，但補習班負責人都不願坦白面對，拖了2個月，直到她說要發文將事情公開，負責人才願意見面道歉，但補習班仍堅持不提供監視器畫面，憤而向外籍教師與蔡姓負責人控告過失傷害，警方偵詢後，已於4月15日將2人移送基隆地檢署。

(中時 )