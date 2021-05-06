過去僧多粥少的租金補貼，去年桃園開辦時爆量達1萬5176戶、中籤率僅9成3，住宅發展處首度在冬季加辦第2次申請，未中籤的1009戶也全數自動轉入，最終有1萬7086戶符合資格，再創歷年新高，超過核定數的86戶，市府決議自籌經費「補好補滿」。

住發處指出，以往租金補貼每年於7月中旬至8月底受理申請，自去年度起改為一年受理2次，第1次受理於去年8月辦理，計畫戶數1萬4167戶，第2次受理於今年1月18日至2月5日辦理，計畫戶數2833戶，共計1萬7000戶，每月補助最高4000元、共12個月，按月核撥至申請人郵局帳戶。

住發處指出，2階段申請戶經審查後共有1萬7086戶符合資格，創歷年新高，市府為照顧市民，自籌經費全額滿足，超過計畫戶數的86戶，將於5月起按月核撥租金補貼。

住發處指出，首階段1萬4167戶已於1月按月核撥到年底，二階段通過的2919戶將於5月核撥4、5兩個月、到明年3月，一樣補足1年。

住宅發展處表示，「租金補貼」每年皆需重新申請，明年度租金補貼預計將於8月開辦，詳細申請時間仍需要待內政部營建署正式公布，請民眾於6月再留意內政部營建署網路公告，或洽住宅發展處詢問。

另租金補貼期間，如租約到期或搬家應簽訂新約，並於3個月內至住宅處補件，否則將無法核撥租金補貼。如有相關問題，請撥打住宅發展處諮詢電話：(03)3324700轉5。

(中時 )