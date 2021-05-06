櫃買中心6日表示，凱基投信募集發行之「凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF證券投資信託基金」（證券代碼：00889B）、及「凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金」（00890B），將於5月10日上櫃掛牌。

櫃買中心表示，為鼓勵小額投資人參與債券市場投資，正舉辦債券ETF獎勵活動，投資人於活動期間內參與上櫃債券ETF交易，每月累積債券成分之上櫃ETF成交量達30交易單位以上，即可獲得百貨公司禮券1,000元之抽獎機會。另每季累計上櫃債券ETF交易金額達標者，還可以參加額外加碼的抽獎活動，有機會獲得10,000元百貨公司禮券。投資人查詢相關ETF獎勵活動辦法，可上櫃買中心網站 http://www.tpex.org.tw「ETF→債券ETF獎勵活動專區→投資人交易獎勵活動」項下查詢。

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