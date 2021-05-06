上周美國的就業狀況急劇改善，首次申請失業金的人數創下了大流行以來的新低。截至3月1日，一周的首次申領人數總額為49.8萬，而道瓊估計為52.7萬。這比前一周的59萬下降了不少。

儘管要完全擺脫大流行性疾病的傷害，就業市場還有很長的路要走，但近幾周來，隨著對活動的限制繼續解除，就業市場的進步加快了。

儘管步伐最近有所放緩，但美國每天仍在給200萬人接種疫苗，不久將有一半的人口至少注射過一次疫苗。

請領下降是在勞工部發布4月份非農就業數據的前一天之。經濟學家預計，當月經濟將再增加100萬個工作職位，其中僱用人數可能酒店業是最快的，酒店業是與大流行相關的最嚴重損失的行業。

但是，上週的持續請領人數實際上有所增加，上升了3.7萬，逼近370萬。正值大規模裁員開始與傳播的Covid 19病毒作鬥爭之際，持續請領的四周移動平均值下降至368萬，是2020年3月28日以來的最低水準。

儘管上週的數字表明勞動力市場成長更多，但由於它們不在美國勞工統計局用來編制其估計的調查周之外，因此不會計入非農就業人數。

另一份經濟報告顯示，根據美國勞工統計局的數據，第一季度非農企業的勞動生產率提高了5.4％，遠高於道瓊估計的4.5％。單位人工成本下降了0.3％，不及預期的1％。

(中時新聞網)