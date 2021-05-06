25歲李姓男子與妻子，在臉書佯稱販售iPhone手機、iPad air、Switch遊戲、PS5遊戲、商品禮劵、吸塵器等商品，然後再以三方詐騙手法，向真實賣家騙取貨品轉賣，刑事局偵查第九大隊將李姓夫妻檔逮捕到案，發現兩嫌還在台中7期、大里等地租下豪宅，假冒房東騙取房客的訂金與押金，初估至少有7人被騙，不法所得達24.5萬元。

刑事局依165反詐騙諮詢平台清查，發現有多名被害人在臉書向暱稱「劉聖方」「方碩哲」、「許凱翔」、「許維哲」、「陳威翔」、「koo」等人，購買3C產品、商品禮劵、吸塵器等商品，嫌犯透過通訊軟體要被害人將款項匯至其他真實賣家的帳戶，再向賣家聲稱已付款要求出貨，收到商品即轉售或留下自用，買家遲遲收不到貨才驚覺被騙報警，令無辜的真實賣家帳戶遭到警示凍結，嫌犯則更換暱稱繼續騙，遂與台中市警方共組專案小組，報請台中地檢署檢察官蔡雯娟指揮偵辦。

專案小組日前到台中李嫌住處搜索，查扣到4支手機、現金4萬多元、dyson吸塵器等贓證物，初步清查被害遭凍結的警示帳戶共7個，被害買家至少有14人。警方在搜索時，赫然發現還有多份房屋租賃契約，進一步查出嫌犯以假冒屋主的詐騙手法，騙取7名房客的訂金及押金，事後即封鎖對方不回應。

警方調查，李嫌在台中市大里等地租下豪宅後，假冒屋主、以低於市價的價格佯稱要出租，共有7人上當，被騙了24萬多元，警方統計，若加上三方詐騙所得手的商品，李嫌夫妻檔在短時間內就得手上百萬元。全案訊後，依詐欺罪嫌移法辦。

(中時 )