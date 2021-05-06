距離2020東京帕拉林匹克運動會倒數3個多月，羽球選手方振宇、教練謝豐盛和防護員盧柏佑今天前往西班牙卡塔赫納，準備參加西班牙帕拉羽球國際賽，希望一舉拿下冠軍，首度進軍帕運。

東京帕運延到今年8月24日開幕，本屆賽會首次新增羽球項目，方振宇目前世界排名第7，正在取得東京帕運參賽資格的邊緣，他過去在國際分站比賽的最佳成績是第2名，期許這次到西班牙可以一舉奪金、爭取積分，達成前進帕運的夢想。

方振宇出生時因為難產，導致左手臂神經叢被拉斷、左手萎縮，2018年曾在雅加達亞帕運打進8強，目前就讀國立體育大學，平時在學校訓練備戰東京帕運。

東京帕運因為新冠肺炎全球大流行，從去年延期到今年，因此打亂許多人的備戰計畫，不過方振宇認為，還好台灣防疫做得很好，平時都在學校維持訓練，只是已經1年多沒有正式比賽，感覺還是有差，也不知道國外對手的狀況如何，心情要調適，「就平常心把自己準備好。」

中華民國殘障體育運動總會會長穆閩珠、副秘書長王敏憲，今天也到桃園機場為方振宇送行，祝福他一路順風、奪取佳績，總會也會當隊職員最堅強的後盾。

(中時 )