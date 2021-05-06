監察院今(6)日發布「美國將我國漁獲列入強迫勞動貨品清單」調查報告，指出漁業署對外籍漁工的勞動檢查人力及人口販運專業知能不足，須輔導業界參與漁業改進計畫或認證制度，以及加強人權教育等檢討事項，漁業署指出，美國勞工部去年9月30日將我國遠洋漁獲納入清單後，即透過外交部相關管道向美方積極瞭解，並提供近期保障外籍船員的作為，漁業署將會全面檢討，持續精進並改善。

漁業署表示，為避免列入清單對市場端消費者可能造成負面影響，以及衍生對我國負面形象的效應，將撰擬「漁業與人權行動計畫」草案，落實勞動條件、強化生活條件與社會保障、明定收費項目指引、監測管理機制能量、加強權宜船管理、深化國際合作與宣導共善夥伴關係等7大策略，包括爭取增加人力及經費，確保薪資足額給付、改善漁船及岸上設施等具體行動項目。

漁業署進一步說明，為使該行動計畫得以具體落實，除於110年1月7日邀集相關部會討論，並於110年4月21日再邀請專家學者及相關部會開會研商，後續將再與民間團體與漁業團體一起討論，期凝聚各界共識，共同合作以保障外籍船員權益。

(中時 )