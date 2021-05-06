被定性為「港獨」組織的香港學生團體「光城者」4名成員，5日清晨涉嫌潛入一所學校，經校園保全報警逮捕，之後再拘捕3人，合計7人到案，包括「光城者」發言人阮嘉謙。警方隨後在他們家中搜出港獨相關物品，認為他們涉嫌竊盜與違反《香港國安法》，由香港國安處偵辦。

「光城者」於6日凌晨1點多，在社交平台臉書Facebook貼文，指已請律師了解。油尖旺區議員林兆彬也在Facebook表示，6日一早有人求助，指警隊國安處上門拘捕年輕人，詳情未能透露，但在留言確認涉及「光城者」。

香港東網報導，4名男生5日清晨涉嫌入侵將軍澳保良局羅氏基金中學，其中兩人在該校就讀中五及中六，被保安發現後報警，警方接報到場調查。警方之後再拘捕2男1女學生，在部分人寓所找到港獨旗幟及標語，經查發現，被捕者為學生組織「光城者」成員。全案暫列涉嫌竊盜及違反《香港國安法》煽動及分裂國家罪嫌偵辦。

東網報導，6日下午2點多，至少3名警方人員到將軍澳保良局羅氏基金中學現場鑑識，並於校園內蒐集指紋，到近下午4時，人員方離開。該校學生受訪時反映，不知道有關事件，也未曾聽聞過「光城者」。部分該校老師也說不清楚事件及警方曾到校園蒐證。

香港01報導，「光城者」成員主要為學生，自稱是由「一班革命殘火所組成的組織。」今年1月31日，「光城者」成員在旺角奶路臣街近砵蘭街及沙田港鐵站外擺街站時，突然被數十警員由兩邊包抄，並拉起封鎖線，指他們涉違《國安法》。成員向警方展示刊物談論法國大革命，警員隨後以他們違反第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，分別向旺角街站的4男1女（13至24歲），和沙田街站的2男2女（15至19歲）發出9張5000元港幣定額罰單。

(中時 )