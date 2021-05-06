平價百元理髮店越開越多，跟許多動輒500、1000元起跳的美髮店收費差很大，有網友好奇詢問，百元剪髮到底是靠什麼在賺錢？有內行人分析，就是靠以量取勝，一顆頭花不到15分鐘搞定，若一天100個客人來算，獲利就很驚人。

原PO在網路論壇《PTT》表示，剪髮100元，洗頭加20元，每次去百元剪髮，遇到的店員都不一樣，就算搞老半天，還是100元，而且他發現店員停在外面的機車比他的還高級，不禁令他好奇，這種店到底靠什麼在賺錢？

有內行網友直指，是靠一天100個客人的數量暴力，很多求快的男生就愛去這種店，試算剪一顆頭不到15分鐘，就算一天20顆頭，都有2000元，月入一定超過3萬，也比上班族被狗幹才領24K強，而且事實上，他們一天平均可以剪100顆頭，還比百元按摩輕鬆，差一點的，一天剪50顆頭，一個月也有15萬營業額。

還有網友透露，很多店員都是實習生，拿你的頭來練技術，等於你花錢消費、給學生實習，有錢賺還能給新手練手感，何樂而不為，有些甚至只會剪平頭，有網友笑說，不管你跟他們說什麼髮型，最後剪出來的都差不多，如同「盆栽修剪店」。

有網友分析，像那種外面顧客排隊落落長在等的百元剪髮店，就是以量取勝，拚人數跟回頭客，不僅沒什麼成本、也沒什麼風險，生意好一點的甚至可說是個穩賺不賠的生意。

百元剪髮設計師 澳洲工作底薪「66K」

(中時新聞網)