冠德交屋樂 首季EPS達1.09元 21:232021/05/06 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 冠德（2520）自年初以來持續完工交屋入帳公辦都更案，衝高首季獲利，每股稅後純益達1.09元。 今天冠德董事會通過今年第一季合併財報，單季營收49.20億元，營業毛利12.77億元，營業利益8.62億元，稅前淨利8.02億元，本期淨利6.43億元，歸屬於母公司業主淨利為5.35億元，每股稅後盈餘達1.09元。 《電子零件》健鼎首季EPS達2.68元 Q2可望更好 《生醫股》科妍首季EPS0.4元 (工商 ) #冠德 #每股 #交屋 #EPS #交屋入帳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》群光Q1獲利同期次高 EPS達2.23元 14:322021/05/06 財經 《半導體》中美晶首季EPS 2.49元 去年H2擬配息5.5元 17:392021/05/06 財經 科妍第一季EPS 0.4元 20:002021/05/06 財經 橘子第一季EPS 1.76元 推改版、新品衝第二季營運 17:532021/05/06 財經 《鋼鐵股》榮剛第一季EPS0.34元 5年來新高 15:572021/05/06 財經 全家首季營收、獲利、EPS 均創同期新高 20:322021/05/06 財經 台聚Q1獲利年增4.78倍 EPS 1.16元 18:422021/05/06 財經 《生醫股》軒郁首季EPS1.75元 Q2節慶添喜氣 10:342021/05/06 財經 華航首季虧損10.19億元 EPS-0.19元 17:492021/05/06 財經 上銀首季EPS1.61元 半導體、工具機訂單旺，能見度到年底 04:102021/05/06 財經要聞 《半導體》精材Q1獲利登第3高 每股賺2.17元 17:052021/05/06 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 嚴守4字投資紀律 股民滿手這類股 2周慘賠45萬 - 財經 面板狂殺沒救了？散戶小心第4季 - 財經 台積電又詭見587 專家：彈回這價位先砍掉 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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