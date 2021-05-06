冠德（2520）自年初以來持續完工交屋入帳公辦都更案，衝高首季獲利，每股稅後純益達1.09元。

今天冠德董事會通過今年第一季合併財報，單季營收49.20億元，營業毛利12.77億元，營業利益8.62億元，稅前淨利8.02億元，本期淨利6.43億元，歸屬於母公司業主淨利為5.35億元，每股稅後盈餘達1.09元。

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(工商 )

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