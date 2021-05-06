台股近期上沖下洗，主流族群從原本主要貢獻台灣經濟成長的電子股，輪動至搭上缺貨、漲價題材的傳產類股，近來包括玻璃、電氣電纜、鋼鐵、水泥以及航運股都有亮眼漲勢，就有網友表示，他遵守「見綠就買」的投資紀律，將電子股買到滿手，卻沒想到2周之後大虧近45萬。

該名網友在PTT論壇發文提問，「想請問各位少年股神，前陣子在電子股業績好的時候 只要見綠就買，買到滿手電子。結果一個禮拜兩個禮拜過去，現在損益變成-2X%…請問我該攤平，還是停損，還是…刪掉app。年底一條好漢，我快要畢業了，現在走在海邊好冷」，該名網友奉勸股市新手，以後千萬不要相信鄉民說有打電話給公司求證說業績多好多好。

從貼出的對帳單得知，該名網友持有的標的未實現損益(還沒賣出之前價差)達到-449,674元，跌幅為21.16%。該名網友透露，手上持有的標的包括驊訊、臺慶科、家登等，這三檔股票的股價近2周走勢分別為20.59%、24.64%(從4月27日上櫃以來)、10.64%，均有兩位數以上的跌幅。

對於提問，其他網友紛紛留言「業績好不好都跌啊」、「買電子的錢可以買好多好多傳產啊啊啊」、「忍痛出場了吧,不要開融資，all in航運，幾個月後你會慶幸這時有停損」、「全部賣的，然後去買長榮陽明，放空台積電鴻海，兩個月之內就可以以你賠掉的錢全部賺回來」、「我也有某支電子每天跌超過5%快吐血了」。

不過也有網友認為，「台積聯電不是殺最慘的，何況昨天是他倆跳出來撐盤」、「電子股那麼多檔，誰知道你買鑽石還買隕石」、「單看到苗頭不對不跑？」、「閒錢就放著當定存，也許若干年後就解套了」。

(中時新聞網)