新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情重創航空業。民航局官員今天證實，日本航空報備擬結束成立近40年的高雄營業處；高雄國際航空站則盼日航留下。

日航台灣分公司今天回應，一切等待明天總公司的正式通知。

日航是在1959年開航台灣，2019年還在台灣舉行慶祝飛台灣一甲子。日航於1982年成立高雄營業處，至今近40年。

高雄國際航空站主任傅耀南接受中央社記者訪問表示，日航有向高雄航空站表明現在營運的難處，高雄航空站仍盼日航三思並留下，因台灣對外籍航空公司在疫情期間同樣有提供場站費、降落費的補助。

疫情影響，日航大幅縮減往返台灣的航班，高雄只剩東京（成田機場）航點，且從每天1班減至每週1班，先前曾開航高雄飛大阪、北道、沖繩都取消。

另外，日航原本每天2班的桃園機場-東京（成田機場）航班，現在是每週2班，桃園機場飛大阪及名古屋航班都取消；原本松山機場-東京（羽田機場）每天2班，現在每週5班。

(中央社)