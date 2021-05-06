日本桌球天后福原愛深陷不倫疑雲，今年2月遭直擊與被台灣網友戲稱「橫濱大谷翔平」的早稻田學弟約會兼過夜，讓江宏傑心死向高雄法院提出離婚，今日更被日本媒體曝光她的最新近況，指福原愛連休息的時間都沒有，導致原本圓潤臉蛋消瘦不少，更指福原愛根本沒親口說過在江家遭受言語暴力。

福原愛因為不倫事件遭遇前所未有的打擊與壓力，整個人也似乎徹底消失，始終沒有露面；據日本媒體最新報導，友人透露福原愛這段時間每天忙於應付不倫報導與照顧母親，過著沒有休息的生活，原本圓潤的臉頰也消瘦不少，和在台灣的一對兒女視訊通話時間也變少了，心情相當鬱悶。

報導更提到，其實福原愛爆出不倫醜聞後，仍與江宏傑保持相當長一段時間的「相敬如賓」態度，雙方並未翻臉，至於有很多友人爆料稱福原愛在江家遭遇到言語暴力等事情，可是福原愛本人並未說過這些事，似在暗指福原愛無辜背上抹黑夫家惡名。

據《週刊文春》早前報導，稱江宏傑掌控慾強，習慣用粗俗的言語來發洩不滿，指江宏傑不喜歡福原愛在平常時打扮漂亮，因此在2019年看牙醫前，也特地讓妻子換上樸素衣服才出發，豈料看完牙醫的路上福原愛還是被罵了，「你嘴張得好像勾引人一樣，妳這妓女！」

看到福原愛與如父親般尊敬的攝影大師筱山紀信拍照後的一個擁抱，江宏傑也不禁怒吼妻子為何要跟拍裸體照的人拍照，還一時氣憤地脫口：「我也要去找女人劈腿！」

不過福原愛被《週刊文春》問及是否難以忍受老公長期語言暴力才分手？她並未正面回答，只說夫妻倆會好好討論後再做決定。讓福原愛不堪長期受到言語暴力，在今年1月提出離婚。

(中時新聞網)