台北市長柯文哲今晚視察北市防疫旅館。（黃婉婷攝）

華航、諾富特飯店群聚延燒，台北市長柯文哲日前說機組員疫苗施打順序應拉至首位，遭遭防疫專家李秉穎打臉說是「國際笑話」，柯今晚視察北市防疫旅館時反嗆，機組員未在檢疫14天防線內，當然特別危險，戰術要全部改變，他也猜這決定沒有防疫專家背書。

有鑑於諾富特飯店發生群聚事件，北市府近期展開防疫旅館總體檢，4月起專業醫療輔導團隊針對全市102家防疫旅館完成檢核作業，本月4日則進行第2階段查核，柯文哲今晚也前往柯達大飯店視察防疫作業，確保防疫無缺失。

由於疫情升溫，北市過去雖有核定旅館能採「分層分流」模式，也就是同棟中有部分樓層收一般客，部分樓層則供居家檢疫使用，柯文哲表示，新加入的防疫旅館將不再核定分層分流，舊的則按照意願，現在還有3家正在考慮中。

媒體也問及，柯日前說機組員施打疫苗應調成第一順位，遭防疫專家李秉穎打臉說是「國際笑話」。柯反酸，「不會啦，你明天再去問他一次，他不會這樣講」，如果地點在印度，當然是醫護人員第一線打，因為它不設防，但台灣在過去一年中發展出特殊防疫模式，才會內部很乾淨、外部才有感染病例。

柯文哲說，台灣一直以防疫旅館、居家檢疫當防線，如果機組員也比照一般旅客，回國要居家檢疫14天，當然就沒問題，但後來卻從14天變成7加7、5加9，陳時中當時說「怎麼一個月不講」，但這個（檢疫天數）被改掉我不知道，因為他只負責台北市，不曉得機組人員防疫模式，如果機組員也檢疫14天，當然沒特別危險，若改3加11，這情況不一樣，戰術要全部改變。

至於是否覺得中央錯估情勢？柯文哲說，一開始就講了，不要讓政治扭曲專業，且他是醫學出身的，請去檢視從14天改成7加7那些決定，是否有醫學防疫專家背書，「一定沒有啦」，且一開始機組人員散在社區內，他也不曉得，保密的實在太好，也說目前的防疫模式至少維持半年以上，有破洞就要把它補起來，怪來怪去沒用。

台北市長柯文哲（中）6日因應華航機師、諾富特飯店發生群聚事件，前往台北市的防疫飯店之一柯達飯店視察，針對北市102家防疫旅館是否確實做好防疫標準作業流程（SOP）進行總體檢，圖為柯文哲穿上防護衣之後走過飯店的櫃台，準備進到防疫區域。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲（中）6日因應華航機師、諾富特飯店發生群聚事件，前往台北市的防疫飯店之一柯達飯店視察，針對北市102家防疫旅館是否確實做好防疫標準作業流程（SOP）進行總體檢，圖為柯文哲穿上防護衣之後走過飯店的櫃台，準備進到防疫區域。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲（右）6日因應華航機師、諾富特飯店發生群聚事件，前往台北市的防疫飯店之一柯達飯店視察，針對北市102家防疫旅館是否確實做好防疫標準作業流程（SOP）進行總體檢，圖為柯文哲穿上防護衣之後走過飯店的櫃台，準備進到防疫區域。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲（左）6日因應華航機師、諾富特飯店發生群聚事件，前往台北市的防疫飯店之一柯達飯店視察，針對北市102家防疫旅館是否確實做好防疫標準作業流程（SOP）進行總體檢，圖為柯文哲在進入飯店前，觀看工作人員示範穿著防護衣。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲（左）6日因應華航機師、諾富特飯店發生群聚事件，前往台北市的防疫飯店之一柯達飯店視察，針對北市102家防疫旅館是否確實做好防疫標準作業流程（SOP）進行總體檢，圖為柯文哲在進入飯店前，觀看工作人員示範穿著防護衣。（鄭任南攝）

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