中國社會科學院農村發展研究所、社會科學文獻出版社6日共同發布《農村綠皮書：中國農村經濟形勢分析與預測（2020~2021）》。綠皮書預測，今年大陸農民人均可支配收入可達1.9萬元（下同，約新台幣8.5萬元）。此外，2020年城鄉居民收入相對差距已進一步縮小，城鄉居民人均可支配收入絕對差距為2萬6703元，比上年減少365元。

澎湃新聞報導，綠皮書指出，2020年中國總體上克服了新冠肺炎疫情等不利影響，積極發揮政策等積極因素作用，全年農民收入保持較快增長，來源管道多元化，工資性收入、經營淨收入和轉移淨收入對農民增收的貢獻率相當，城鄉居民收入絕對差距和相對差距雙雙縮小。

綠皮書稱，具體來看，2020年，大陸農民人均可支配收入1萬7131元，比上年名義增長6.9％，比城鎮居民快3.4個百分點；按上年價格計算的農民人均可支配收入實際增長3.8％，比城鎮居民快2.6個百分點。2020年，農民人均可支配收入名義增長速度較上年回落3個百分點，2020年農民人均可支配收入增加幅度在近些年中屬於較低的。

由於農民人均可支配收入較快增長，城鄉居民收入相對差距進一步縮小。2020年城鄉居民人均可支配收入絕對差距為2萬6703元，比上年減少365元。

綠皮書展望2021年，中國將優先發展農業農村，全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化，脫貧攻堅成果將進一步鞏固拓展，農業高質量發展繼續推進，主要農產品供求關係明顯改善，農民收入較快增長，城鄉居民收入差距持續縮小。

綠皮書預測，2021年第一產業增加值將超過8兆元，糧食總產量6.8億噸，豬肉產量5000萬噸，農產品生產者價格和食品消費價格漲幅將回落到5％以下，農民人均可支配收入達1.9萬元。

(中時 )