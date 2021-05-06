美國西雅圖西南方約30英里的普迪(Purdy)，一家牙科診所在4月30日發生入室竊盜，被偷走100瓶嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗、一瓶肉毒桿菌毒素，和超過100,000美元的醫療設備。

美國廣播公司ABC報導，牙醫生發現診所被竊後趕緊報警，警方在發現嬌生疫苗也是失竊物之後，發出公衛警報，提醒居民「接種疫苗必須尋找合法來源」，並表示在該州，新冠疫苗的施打是免費的。

警方表示「我們必須調查竊賊偷走100瓶疫苗的動機，我們不確定他為何如此做，可能有他的目的。因此我們提醒接種人要注意疫苗的來源，以及為你接種的是否是合格的醫療專業人員。」

隨後，警方在星期三宣布，1名30歲的嫌犯-已被識別並逮捕，找到了大部分被竊的財產，其中包括新冠C疫苗小瓶，這些疫苗被藏在灌木叢中，然而保存地點並不好，多數疫苗已被破壞而失效。

調查人員還確定，這名男子是個慣竊，他也行竊附近一家美髮沙龍店，也找回了大部分的失竊物。

(中時新聞網)