台元蔡佩真（左）和電信劉嘉瑋（右）激烈爭球。（中華籃協提供）

第16季WSBL女子超級籃球聯賽今天送上兩場對決，台元紡織靠著第3節21比8攻勢奠定勝基，末節雖然對手中華電信瘋狂追分，最終台元仍以65比51收下本季第6勝。

台元第2節只攻下7分，半場打完和電信22比22不相上下，經過中場休息討論，第3節台元打下13分領先基礎，不過第4節電信不放棄希望，曾讓戰況回到個位數差距，台元經過暫停冷靜後找回信心，以14分之差保住勝利。

台元仍以得分主力林文佑18分最高，卓敬16分居次，蔡佩真贊助11分，三位也為球隊鞏固19記籃板，林文佑5個、卓敬6個、蔡佩真8個，賽後卓敬表示，教練隊友都鼓勵她有信心點，她也一定要努力用最佳表現回報，球隊能在下半場拉開差距並挺過對手追擊，主要是教練邱啟益不斷鼓勵大家、給予信心，板凳球員也有跳出來，才能拿下勝利。

稍早本季至今7戰全勝、已提前預約冠軍賽門票的的國泰人壽，出戰戰績墊底的台灣電力，國泰林育庭攻下全隊最高的16分，加上3次抄截斷掉台電進攻，搭配隊友羅蘋16分、4籃板及3助攻出色數據，國泰以89比59輕取台電，例行賽至今8戰全勝，台電則是勝場數尚未開張。

國泰今天換羅蘋（右）有所發揮。（中華籃協提供）

台電彭惠貞今天攻下20分，可惜未能助隊收下勝利。（中華籃協提供）

(中時 )