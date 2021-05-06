受惠於Chromebook、筆電客戶強勁拉貨動能，群光第一季的營收、毛利、營業利益均創下同期歷史新高，稅後獲利達15.69億元、比去年同期大增高達38倍，創下同期歷史次高，EPS為2.23元。面對第二季，法人估計即使在缺料下，群光第二季營收仍有機會季增2％，營業利益比首季增長。

群光表示，第一季毛利率17.5％，較去年同期大幅提升2個百分點，寫下12年同期新高紀錄，帶動毛利年增跳升56％，營業利益率則來到7.4％，較去年同期提升0.3個百分點，亦較去年第四季增加2.2個百分點，為14年同期歷史新高，加上營業利益年增彈升44％，而與去年第四季相較，營業利益亦大幅季增40％，EPS因此上升至2.23元，較去年第四季成長25％，更為去年同期的37倍。

疫苗問世後，歐美國家似乎可望逐步回復正常生或，但商務、教育、以及消費端的需求仍然強勁，今年第一季全球PC出貨量年成長高達55％，法人表示，今年Chromebook、電競PC以及平板的需求持續仍然看好，群光筆電鍵盤、影像模組以及電源供應器市占率居於市場領導地位，預期將可持續受惠。

而群光影像產品的旺季將在下半年登場，群光在智慧家庭影像產品的市占率持續領先，根據IDC研究顯示，去年全球經濟雖受新冠疫情影響，但是智慧家庭裝置需求仍然成長4.5％，展望2020～2025年，智慧家庭裝置年複合成長率為12.2％，其中家用監控產品的年複合成長率達13％。

群光表示，今年下半年，群光AI影像產品將陸續推出新產品，由原先的智慧家庭影像產品領域，拓展至車用駕駛監測系統、商用監控系統、智慧影音會議系統以及拋棄式內視鏡等，法人認為，這些新品單價與毛利率皆高，可望成為群光下半年營收、獲利成長的動能。

(工商 )