真的不太缺料，光寶科（2301）宣布4月營收為136.43億元，不含已轉讓的固態硬碟事業以及自今年起不列入合併財報的閎暉，四月營收月增3％、年增6％，其中，以遊戲機與筆電電源為主的資訊事業4月營收仍比3月增長，累積1至4月營收為513.6億元，年增20％。

第二季半導體零組件缺口比第一季更為擴大，在訂單不是問題下，零組件成為電子業中游、下游業者第二季業績能不能成長的關鍵，光寶總經理邱森彬在法說會中表示，第二季半導體交貨不理想，好在受到缺料的影響不大，預估光電部門第二季營收季增率將達15％，資訊與消費性電子部門營收季增率也可望有9～10％，雲端與物聯網部門則在2～3％。

而以光寶4月營收來說，缺料的影響的確不太明顯，光寶4月營收仍有136.43億元，比3月成長3％。

光寶科表示，光電部門四月份營收佔整體21％，受惠於 LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化UV LED等需求提升，而Mini LED已經開始應用在電競筆電鍵盤上，加上LED車用照明產品出貨增加，光電部門營收較去年同期成長兩成，但比上個月營收略減。

資訊及消費性電子部門的營收占比為52％，以光寶科目前是任天堂Switch、微軟XBOX電源供應商，遊戲機電源產品需求成長帶動需求增加，而雷射多功能事務機種出貨順暢以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率持續提升，帶動資訊及消費性電子部門營收較上月小幅成長。

雲端及物聯網部門營收占整體27％，其中，雲端運算、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品以及伺服器機殼出貨持續成長帶動雲端及物聯網部門整體營收月增超過一成。

(工商 )