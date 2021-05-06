桃園1名男子去年在住家大樓的樓梯內遭1隻蛇咬傷，認為大樓管委會未盡到管理巡邏之責，向管委會求償2個月未工作的損失、醫藥費等共22萬元；管委會則澄清已裝設防蛇網，該蛇應該是從後門大圳偷鑽入，屬意外事件；法院則發現管委會在事發後3個月才裝設防蛇網，顯見無預防的積極作為，判須賠8萬元。

判決書指出，男子在去年1月5日早上7點進入電梯後，隨即遭角落的1隻毒蛇咬傷，送醫後治療雖無大礙，但他因此在家休養2個月沒工作，他認為社區管理出現漏洞，才讓蛇跑進社區，向管委會提告求償工作損失10萬2162元、醫藥費24114元和身心撫慰費用，共計22萬6276元。

不過管委會表示，社區已有做防蛇措施，咬傷男子的蛇應該是從社區後門的大圳鑽入的，認為應該屬意外事件，責任非在他們，要求法院判駁回求償；不過法院調查後發現，管委會雖稱有防蛇措施，但經查，社區直到同年4月10日，鍾男遭蛇咬後的3個月才公告裝設防蛇網，先前也僅張貼有蛇出沒的公告，難以認定管委會有積極的防蛇措施。

法院認為，電梯前為社區住戶經常出沒的地點，並非社區中人煙稀少的偏僻處，竟仍有蛇出沒，實在難以認定社區有善盡管理責任，因此認定管委會因負起損害賠償責任，最終判管委會須賠償男子8萬9356元。

(中時新聞網)