一名任職於桃園機場公司的員工，小瑜（化名）長期不滿直屬上司，竟在上司將升遷之際，訂購一個花籃送到辦公室，並附上一張羅列上司八大罪狀的卡片「回報」恩情，慘遭控告誹謗罪。桃園地院上月底審結，認為其犯行屬實判3月徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，小瑜因對上司有怨懟，眼看上司將升遷，事先訂購一盆鮮花，請店家將他先擬好的賀詞寫上卡片並插在鮮花上，讓店家於2018年8月8日上午將花送至上司的辦公室中，卡片中則寫下，「致xxx_渣_拋妻棄子_不負責任_欠債岳母親妹背債_父母未亡_強領保險_逼退同事_巴結總長_恭賀恥升副處長」等語，上司不滿全辦公室的同事都目睹不實的卡片內容，氣得向小瑜提告誹謗。

桃園地院審理期間，小瑜坦承有訂花，並安排店家寫下該文字，但矢口否認有妨害名譽，辯稱內容有憑有據，一部分內容是透過同事所知，另一部分則是親眼見聞，送花只是想惡作劇，不曉得花會被其他人看見。

辦公室其他員工則當庭作證，花送進辦公室時，有至少5人看見賀卡，當時有詢問是不是要將卡片拿下；法官認定，小瑜僅因對上司有怨懟，就公然在公共空間以文字方式散播足以誹謗上司名譽之事，已對上司的職場及日常生活造成嚴重干擾，實有不該，且犯後態度不佳，甚至在審理中聲稱，「我只是惡作劇」，顯見毫無悔意，考量其至審結為止都未與上司達成和解，酌情後，依誹謗罪判處3月徒刑，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)