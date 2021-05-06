美國財政部長葉倫近期一席拜登政府的4兆美元(包括大基建、家庭計畫)振興經濟計畫出爐後，美國聯準會(Fed)將不得不升息的言論，挑動市場對於利率政策大轉彎充滿憂慮，雖然葉倫事後聲稱不會干預Fed，但可以預期將有強勁通膨的前景依舊存在，讓Fed副主席克拉瑞達也跳出來降溫，聲稱離恢復到正常生活還有一大段距離，討論縮減購債計畫為時尚早。美股周四(6日)開盤上漲14.77點、以34,245.11點開出，電動車大廠特斯拉漲1%。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數上漲51.72點或0.15%、暫報34,282.06

點；標普500指數下跌1.91點或0.046%、暫報4,165.68點；那斯達克指數下跌37.51點或0.28%、暫報13,544.92點；費城半導體指數下跌14.36點或0.47%、暫報3,028.52點。

4大科技巨頭股價漲跌互現，特斯拉股價上漲1.06%、暫報678.08美元。台積電ADR股價下跌0.02美元或0.017%、暫報115.37美元；聯電ADR股價下跌0.09美元或0.96%、暫報9.29美元。英特爾股價上漲0.45%、暫報56.76美元；AMD股價上漲0.16%、暫報77.7美元；NVIDIA股價下跌0.2%、暫報577.21美元。

美國勞工部公布最新就業報告，截至 4 月 24 日當周，上周初領失業金人數為49.8萬，較市場預估的52.7萬，這也是創去年3月以來最佳數據；美國續領失業金人數報 369 萬，略高於市場預期 362 萬人，但四周移動平均值下降至368萬，呈現下降趨勢。

電動車新聞網站Electrek部落格盤前指出，特斯拉第二季產能滿載，加上上一季特斯拉繳出近18.5萬輛交車數的好成績，加上德國布蘭登堡經濟部長大力澄清特斯拉的德國柏林超級工廠開工延宕的不實消息，強調特斯拉超級工廠將在今年投入產線。

(中時新聞網)