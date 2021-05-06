塑化行情高檔走堅，台塑四寶4月合計營收1,388.74億元，年增84.1％；其中，南亞續創單月歷史新高，台塑也達歷史單月次高。台塑四寶認為，整體石化市場行情仍位居高位，在產品均價及開工率高第一季，維持第二季營收更上層樓看法。

不過，下游轉嫁高價成本有壓，市場購料氛圍轉趨觀望，而新興市場疫情惡化，多國封城再起，也不利石化產品需求增長，加上大陸新增產能投產且調控原物料價格，部分石化產品價格面臨下修壓力，這波石化品價格飆漲高峰可能已過。

台塑化指出，5月底美國駕車旺季開始，配合歐美逐步解封，市場樂觀看待歐美夏季油品需求復甦，油價將持續穩健，有助煉製毛利逐步回升，但美國與伊朗可能有進一步協議，加上印度疫情干擾，油價上檔承壓，預估在65～70美元區間震盪。

台塑董事長林健男表示，5月因客戶無法轉嫁高價原料成本，需求減少，部分產品價格較4月下跌，加上印度疫情惡化，影響客戶購料及交期，但因5月開工率94％、高於4月88％，營收將與4月相當。

6月因美國暴風雪停工同業逐漸恢復出口，影響亞洲石化行情，營收恐趨緩下滑。惟第2季進入傳統需求旺季，且美國石化產品價格仍高，增添支撐力道，第二季營收向上推進。

南亞董事長吳嘉昭認為，電子材料市況熱絡，供給吃緊，供應鏈提高庫存；搭配化工、聚酯產品持穩貢獻，5月營收小幅成長，第二季營收比首季躍進，本業營業利益可望再上層樓。

台化副董洪福源指出，高價石化、塑膠產品排擠下游廠商獲利，且需求及生產板塊異動，使海運櫃艙皆缺，運價倍數上漲增加成本，進一步剝奪利潤；市場氣氛轉觀望，產品價格轉趨振盪。

台化5月麥寮SM-3廠進行年度定檢及儲備後續所需庫存，營收將略低於4月。第二季受惠提早接單及差異化產品帶動，營收仍較首季大幅成長。

台塑化總經理曹明說，輕裂廠因5至7月適逢亞洲輕裂廠密集檢修期，乙、丙烯等上游石化原料價格走堅，獲利持穩推進。

(工商 )