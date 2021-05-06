不少事業有成的強者們，在舉手投足中都會散發出威風的氣場，搜狐網命理專欄點名，獅子座、天蠍座及射手座的人脾氣最大，雖然為人強勢，做事也很狂妄，但他們卻是擁有真本事的高手，對於任何事都有自己獨到的見解，能讓周圍的人欽佩他們。

▍1.獅子座

獅子座性格一向大方、不拘小節，狂妄又有自信，他們天生就有王者氣質，是很適合當領袖的人，而獅子座的學習能力也很強，即便面對自己不了解的事，也不會害怕，他們相信只要多學習，就可以得到自己想要的東西。

但是獅子座很有自己的底線，一旦被觸碰到底線就會一秒暴走。無論是在感情還是工作上，獅子座的人都很有自己的原則，不僅眼界高、格局大，成熟的他們也很懂進退，雖然強勢，但是不失柔情，總讓別人能夠心甘情願的為自己做事。

▍2.天蠍座

天蠍座的性格高冷低調， 讓不熟的人一開始都不會太想要接近，在他們的內心世界裡，有著天生的傲氣，是最具王者風範的星座。天蠍座從來不喜歡計較，也不屑跟誰爭高低，人不犯我我不犯人，但若你真的惹怒了天蠍座，他們的復仇之心會很強烈，這是他們真正強勢的地方。

天蠍座在面對工作時，一向當機立斷、雷厲風行，他們能把所有事情處理得十分妥當，也能在最危急的時刻發現問題，他們的眼界足以撐起自己的野心，是天生容易成功的星座。

▍3.射手座

射手座總是及時行樂，愛自由又獨立自主，面對所有事情都喜歡主動出擊，更喜歡我行我素，但是做事情從不在意別人的看法，只要是自己喜歡或想做的，他們就不會顧慮任何人的眼光，只在乎自己能不能成功，以及結果是不是自己想要的。

在工作上，射手座最具冒險精神，也因為眼界高，他們總能搶先別人一步發現工作中的紕漏，並及時改進，因此很容易成功。射手座的人無法接受被欺騙，即便是善意的謊言也不可以，會讓他們失去理智，而愛情中的射手座則是溫柔又熱情，是個好伴侶。

(中時新聞網)