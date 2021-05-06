大陸人氣選秀節目《青春有你3》，在原定5月8日總決賽直播前，最被看好的18歲練習生余景天，被爆出父母經營娛樂場所涉嫌賣淫與販毒，導致節目連帶受影響遭停錄，之後余景天也宣布退賽；豈料，今（6）日網傳決賽夜取消，練習生將陸續離開拍攝現場，讓剩下19位練習生的粉絲集體崩潰。

《青春有你3》來自加拿大的18歲練習生余景天，從節目開播前就有大票粉絲支持，過去他曾參加韓國知名選秀節目《Produce X 101》，拿下不錯的成績，因此從《青春有你3》開播後數次拿下第一名，被外界看好會以團體中心位出道；但總決賽前余景天父母醜聞遭揭露，連帶害得節目先被停錄，他也以因身體因素退賽，引起網友熱議。

網瘋傳《青春有你3》總決賽取銷，暫不成團的消息。(圖/ 摘自微博)

許多粉絲仍不相信總決賽停播、暫不成團的消息。(圖/ 摘自微博)

其他練習生的粉絲原以為8日能守在電視前看總決賽直播，不料，今晚微博瘋傳兩則小道消息，一是表示決賽夜取銷，各經紀公司會在今明兩天，陸續把練習生帶走，「暫不成團」；儘管有些人不相信，還說會等站姐們的照片，但爆料者馬上回應，「不用今晚，第一批一會就走了」，讓大票網友都很震驚。

19位練習生從118位參賽者脫穎而出，原本過幾天就會從中選出9位成團，但卻遇到突如其來的外力介入，讓他們的粉絲幾乎崩潰，紛紛痛罵「努力那麼久就換來一句暫不成團嗎？」、「不成團那些公司和粉絲可以提告吧」、「無比心疼」、「哭死了，為什麼要這樣啊？到底還能不能成團？」、「歷年來最慘選秀耶」；但部分網友理性分析，應該要等愛奇藝聲明，才能確定那些練習生的辛苦是不是白費。

(中時新聞網)