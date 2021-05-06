施姓婦人拿著寄錯地址信件與賀卡到永信派出所請求協助。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真)

台南永康區一位施姓婦人日前跛腳走進永信派出所，原來她收到一封署名「施○○小姐收」信件，婦人恰巧姓施，順手開信，赫見是名女童寫給媽媽的母親節賀卡，本想丟棄，但不捨孩子字裡行間對媽媽的愛，施婦不顧雙腳復建，蹣跚走了1公里向警方協助，暖警隨後展開尋人任務，成功把賀卡交到女童媽媽手上。

施姓婦人事後在臉書「永康大小事」發文，感謝警方順利找到施姓女子，將小女孩對母親的祝福即時送到手上，不少網友都大讚暖心、感動。

永信派出所所長許葆鑫與警員許仲和展開尋人快遞任務，兩人起初以為很簡單，許葆鑫根據寄信人地址前往查訪，竟查無該址，輾轉詢問當地東橋里、二王里里長，但也無法得知正確地址。警員許仲和利用勤區查察系統，逐一比對查詢，終於順利查到該錯誤地址附近，果真住著一位施姓小姐。

許員立即前往該址確認，親自將信件交給施小姐的家屬，在母親節前夕，及時將愛送達，也讓這對母女和熱心的施姓婦人，留下難忘的母親節回憶。

(中時 )