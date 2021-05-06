17Live共同創辦人暨榮譽董事長潘杰賢的家族投資辦公室Turn Capital在6日宣布，收購台灣區塊鏈新創公司Dapp Pocket旗下Dapp Pocket及Cappuu兩款產品，未來結合區塊鏈電子錢包、DeFi投資工具等，打造東南亞市場入口的加密貨幣交易所。

這是潘杰賢今年來二度收購台灣新創公司，年初他與新加坡投資顧問公司Kollective Ventures共同收購台灣最大Podcast平台SoundOn聲浪。

Dapp Pocket由陳柏安於2018年創辦，有兩大產品線，一是基於Dapp（區塊鏈應用）、DeFi（去中心化金融）開發的電子錢包Dapp Pocket；二是收益聚合器Cappuu，讓一般用戶輕鬆透過信用卡刷卡，兌換美元穩定幣USDC。雖然Cappuu處於Beta階段，但Dapp Pocket已經吸引逾14萬用戶，創業僅三年即獲得收購。

Turn Capital將與陳柏安共同創立新公司Coinomo，並與Dapp Pocket團隊合作，基於Cappuu開發新的Coinomo與OMO Finance平台，推廣到東南亞市場，新平台預計年6月上線。

(工商 )