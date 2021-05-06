全球供應鏈重組浪潮下，為了協助業者掌握先機，鏈結國際夥伴打造韌性供應鏈，外貿協會在經濟部與國際貿易局支持下，結合美國在台協會AIT的協力合作，出版「供應鏈重組的領航地圖」一書，於今(5／6)日辦理新書發表記者會，這是台灣第一本針對供應鏈重組議題所進行的調查評估與策略專書，透過海內外企業訪談以及貿協、AIT與理念相近夥伴的所辦理的一系列活動，提出韌性供應鏈的前瞻思維與未來擘劃，供企業參考。

新書記者會分別由外貿協會董事長黃志芳、經濟部次長陳正祺，AIT處長酈英傑開場致詞。貿協董事長黃志芳認為，過去兩年來，全球局勢發生巨大變化，外貿協會與AIT預見供應鏈重組所帶來的機遇與挑戰，在供應鏈重組議題上緊密合作，發揮引領作用。外貿協會也透過海內外辦事處在全球各地的訪談，掌握到供應鏈重組時代大趨勢下的臺商動向。本書除了提出七個關鍵密碼、八個區域製造中心，九個產業夥伴合作領域，以供企業與政府參考外；黃志芳董事長也提出未來貿協的方向是協助企業在全球區域化布局，包括在非洲、東南亞、拉美、中東歐等地區也會積極布局供應鏈。

針對美國政府目基礎建設計畫中有關電動車與充電站部分，貿協將盤點台美重要買主及供應商名單，規劃「台美電動車產業合作對接」活動，並於十月辦理e-mobility 展覽，安排美國關鍵買主來台進行深度洽談。在擴大台美商務交流方面，貿協與AIT所共同辦理的美國商機日將擴大為台美經貿論壇，成為指引未來合作方向的指標性活動，同時將由貿協美國外館運用在地人脈，包括在地台商、大型美商、中小型美商、以及商工會(例如USTBC)，建構台美企業聯盟的鏈結網，積極串接台美雙邊企業。

經濟部次長陳正祺表示，供應鏈重組為當前國際經濟的重中之重，在此時間點貿協出版本書對產業界是莫大貢獻，有助於產業界調整新的供應鏈布局。

AIT處長酈英傑則提到該書的出版為去年AIT與貿協發表強化合作共同聲明的落實，更讚許本書為台灣第一本針對該議題的白皮書，於此重要時刻，台美將持續與理念相近夥伴一起打造安全、可信賴的韌性供應鏈。

本次記者會還邀請到智邦科技創辦人黃安捷、歐萊德董事長葛望平、和碩聯合科技董事長特助張天寶、群創光電總經理特助鄭雅莉等上市櫃公司代表以及包括工業總會、電電公會、針織公會、蔬果公會、中東、伊朗、非洲等產業與市場公協會出席共襄盛舉，現場也播放世界台灣商會聯合會等對供應鏈重組的看法與期望合輯影片，「供應鏈重組的領航地圖」專書未來也將於台美企業聯盟官網上放置電子書檔案供會員參考。

(旺報 )