雕塑家余燈銓（左）與鄉土文學家康，激盪出藝術火花。（盧金足攝）

雕塑家余燈銓「童年‧頃刻」雕塑個展，6日在台中市登場，吸引很多粉絲來朝聖。（盧金足攝）

雕塑家余燈銓作品「飛躍童年」，未來將成為「惠田上書房」收藏，讓藝術走入生活之中。（盧金足攝）

雕塑家余燈銓以農村的童趣主題的創作，獲得很多人共鳴，特別提供珍藏的作品「童年‧頃刻」雕塑個展，六日在台中市登場，台灣鄉土文學家康原為每件作品吟唱詩歌，雕塑品不會說話，知音用心體會，康原以歌唱為雕塑說故事，與余燈銓激盪出藝術火花。

余燈銓作品展現草根性，很多懷舊童年作品，從小孩騎大人腳踏車、跳馬、看漫畫書、雨中即景、放牛的場景，很多的公共藝術都可見他歡樂童年的藝術，讓很多人憶兒時，溫馨之情油然而生。

心向大自然，連創作的工作室都遠離塵囂，余燈銓說，從生活中創作的主題，接地氣才能讓大家感動，即使科技進步，但童年質樸的朋友、童玩，點點滴滴都是創作中不停歇靈感，自然純真先感動自己才能感動別人。

「創作要源於初心！」余燈銓表示，這次提供十多件大小型作品，在惠田上書房展出，舉辦個展「童年．頃刻」，富含人文關懷的童趣作品，讓接待館化為藝廊，當中「飛躍童年」作品，未來將成為社區收藏，讓藝術走入生活之中。

創作兩百多首鄉土歌謠，出版一百多本書的康原，特別以詩歌詮釋余燈銓作品，他表示，現代都市人很少人接觸鄉村景色，蟬鳴蛙叫在城市中很少見，以余燈銓作品「同班同學」、「灌塗猴（灌蟋蟀）」，歌謠馬上唱出韻味，台語之美表達生活中的智慧與趣味。

牽起「童年‧頃刻」雕塑個展緣分的惠蓀開發董事長陳蓀裕表示，欣賞余燈銓的作品，感謝余燈銓允諾開展，而且大方出借十多件珍藏的作品，在「惠田上書房」與大家分享，吸引很多粉絲來朝聖。

余燈銓作品成為公共藝術亮點，康原與惠田開發董事長邱黎光對其作品如數家珍，尤其在台中市一所小學的公共藝術「有影歡喜」，來讀書的小朋友雕像，展現快樂笑容，戶外藝術品太陽照出創作中小朋友的影子，取名「有影歡喜」，歡喜心感染上學氣氛。

「童年‧頃刻」展覽為期兩個月，飽納國資圖文藝風範與美學養分，「惠田上書房」以建築美學為根、人文涵養為本，為國圖綠園道打造藝術新亮點，陳蓀裕還計畫開設公益咖啡館，將盈餘所得部分比例，提撥捐給非洲開挖水井。

陳蓀裕說，台灣現在缺水，有水當思無水之苦，非洲國家長期缺水，現在已是世界村的概念，咖啡館不只規畫展出收藏品，做公益是他的志業，這間有溫度的咖啡廳，邀請大家來喝咖啡，行善無國界，發心去幫助更多人。

(中時 )