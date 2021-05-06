過了五一勞動節，即將頂上一萬八千點的台股開始出現激烈震盪，五月三日收盤大跌三四四．三一，跌幅一．九六％，具代表性的是加發股息的聯發科從一一八五元急殺下來，收盤大跌八○元，跌幅六．七五％，雖有富邦金端出高股利來救急，但電子股走弱，市場仍殺聲震天。

接著四日的台股殺盤輪到傳產股，鋼鐵股幾乎全面倒地，最直接的是貨櫃航運股，長榮大跌八．六元，收盤七八元，股價跌停；陽明從九二．四元急殺到七九元，收在八○元。單是一檔陽明成交量就高達六八○億，長榮也有五六○億，若加上萬海的七一．三九億元，三檔貨櫃航運股成交一三一二．四七億元，這是史上從來沒有見過的三檔股票天量。

沖來沖去完全不是投資

而這一天，台股當沖比拉升到四二．一一％，當沖買加上賣總金額高達五六六三億元，可以想見市場投機熾熱的程度，這當中天鈺當沖比七四．四％，敦泰六六．七五％，陽明六五．二八％，愛普六三．三四％，當沖比超過六成的股票比比皆是，這也意味了台股充滿了短線思維，市場沖來沖去，完全不是在投資，在這種情況下，當技術面來到最高點，股價稍有風吹草動，就會出現崩跌的慘劇。

這當中，我們來看幾個指標，首先是台股月線連漲六個月，四月份的九月Ｋ值已來到九三．三九，Ｄ值也到了九○．三三，而且指數到了一七七○九，九周Ｋ值也跑到九二．○九，中長線技術指標都到了高檔，市場上大家一定充滿戒心，一旦有風吹草動，大家一定會先跑。

二是從「老人與狗」的效應來看，任何個股的飆漲，股價拉離年線太遠，一定會產生後座力，這是我常說的「老人與狗」效應，例如，天鈺漲到三九五元，年線在八○．七九元，乖離三八八．九二％；敦泰從三○．○五元漲到一四七．五元，乖離率也超過三○○％，這次熱門的三檔貨櫃航運股，陽明漲到九二．四元的一剎那，乖離率創下四○八．八％的空前紀錄，長榮乖離率二四二％，萬海也有一八六％。而面板股在外資示警下連殺了三天停板，友達的乖離率是一六三％，群創是一六九％，這些短線漲太猛、乖離太大的個股一定會面臨修正，股價從高檔下來，要看基本面能不能頂得住，從先前生技股「天國一輝」都出現飆漲、乖離太大的拉回，一旦基本面不足，股價下殺力道都很猛烈，至少都是腰斬等級，這回天鈺、敦泰相對穩健，是因為基本面的數字非常漂亮。

貨櫃航運股要看馬士基

這一波，跟著「中國芯」題材走的金麗科、世芯ＫＹ、祥碩都跌得慘；以金麗科為例，股價漲到六一五元，乖離率三三一．五％，此時首季財報跟今年業績會成為下檔支撐要件，首季ＥＰＳ一．三八元，如果股價要守在二○○元以上，今年ＥＰＳ恐怕得有七元以上，這是從基本面回推的本益比。世芯也是如此，如果少了中國高速運算晶片的加持，今年獲利會掉幾成？這是股價回檔中大家必須探究的現象。

大家高度關注的貨櫃航運股也要看未來基本面的變化，例如，大家要盯著馬士基的股價，到目前為止，馬士基仍挺在一五○○○丹麥幣高檔，全球漲幅最大的南韓現代商船從二一二○韓元漲到四○六○○韓元，大漲超過十八倍，目前的股價在三五六五○韓元，在香港的中遠海控剛寫下十六．八八港元新高價，海豐國際、東方海外也都持續走高，看起來貨櫃航運不會大跌，但這一回可能要稍微整理一下。

以今年首季財報來看，最具業績題材、基本面最有著力點的是貨櫃航運與面板。尤其是貨櫃航運，陽明兩次提前公布業績，一月淨利七四．八億，ＥＰＳ二．三二元，三月淨利七九．四一億，首季的兩個月有一五四．二億元淨利，如果這樣推算，整季淨利應在二二五億元附近，ＥＰＳ可能在七元上下，這是非常耀眼的成績單，長榮也不會差太遠，在業績支撐下，股價回檔有基本面頂住，跌幅不會太大，但修正技術面乖離要一點時間。

面板股的友達、群創、彩晶是快速以三支跌停來化解短線過熱的壓力。友達率先公布首季淨利一一八．三四億，ＥＰＳ一．二五元，對照去年首季虧損四九．九一億元，今年是大躍升的一年；群創尚未公布首季獲利，大致不會差太遠，彩晶公布首季淨利三○．三六億，ＥＰＳ一元。台灣的面板產業慘淡很久，這回中國把國家補貼拿去搶救半導體產業，面板可以稍微鬆一口氣，還有友達、群創已逐漸轉型到利基產品，股價下殺三支跌停後，也會產生較大抵抗力。

台股逼近一萬八千點，下殺千餘點下來，這是好現象，不用太慌張，接下來的重點是首季的季報會成為股價調整的重要元素，在季報公布前，股價炒太凶的，這回可能會出現較大回檔，例如，先前我提到的５Ｇ天線股耀登股價已從五一八元下殺到一七九元，這回要觀察一六六元的年線能不能守得住？耀登今年股息一．六元，殖利率連一％都不到，用去年的ＥＰＳ估本益比八一倍，股價淨值比七．八五倍，看起來仍然非常昂貴，股價到年線恐不易止跌。（全文未完）

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(中時新聞網)