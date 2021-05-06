《黃金歲月》拍攝爆破戲。（民視提供）

《黃金歲月》洪都拉斯與陳美鳳拍攝爆破戲。（民視提供）

霍正奇、陳美鳳、洪都拉斯日前到山區拍攝爆破場面。（民視提供）

陳美鳳、洪都拉斯對手戲不少。（民視提供）

民視備檔八點檔《黃金歲月》緊鑼密鼓拍攝中，日前主演陳美鳳、洪都拉斯、霍正奇為了劇中的重頭戲，到林口山區拍攝爆破大場面，場面刺激又緊張，劇組更為此場面斥資百萬，除了有專業特效團隊及安全維護人員，場景的佈置也不馬虎。陳美鳳表示把自己交給導演，因為現場有水車及消防人員，反倒是同場演員霍正奇跟洪都拉斯要不斷的打鬥，讓她都捏的一把冷汗，直呼兩位太強太敬業了。

陳美鳳說，這是她第一次看到有劇組把整個倉庫炸掉，所以已經先用耳塞，不過大爆炸的聲響，還是讓陳美鳳有點不適，爆破聲把她震到耳鳴不已，拍攝一結束她就去醫院看診，幸好耳朵照顧幾天耳鳴的情況就恢復正常。

霍正奇表示《黃金歲月》光是一場戲就有槍戰、爆破還有打鬥，暌違多年沒有武打戲的他，也直呼精彩，他說根本就是拍電影規格，可以受邀演出真的太值得了! 洪都拉斯稱讚劇組太強大，竟然把搭好的倉庫要直接炸毀，不僅如此，安全上也有照顧到大家，不忘搞笑的他還補充說「還好保險金額有比平常還高」，可見真的很用心。

霍正奇表示拍戲只要有漂亮的鏡頭，當演員的就很有成就感，他表示像他要捨身飛撲替人擋子彈，現場所有人都準備好，當他跳起來的時候，身上的爆破點剛好引爆，整個很完整，看到畫面真的會起雞皮疙瘩的感動。平常有在運動的霍正奇，對武打戲都覺得非常過癮，反倒要洪都拉斯多運動，不然拍戲的時候，看到他也沒甚麼打鬥，就喘得要命。洪都拉斯則反擊說「那是因為你酬勞比較高，多打一點是應該的」，兩人你一言我一語的，看得出深厚的好交情。

最近COVID-19疫情嚴峻，民視八點檔拍攝上也有遵守防疫指揮中心的指示，霍正奇表示不管是《多情城市》還有《黃金歲月》，到班第一件事情就是先量體溫然後消毒手，最重要的是非演員以外的人都會戴好口罩，讓大家可以安心工作；陳美鳳則補充工作人員也有做足跡調查，讓大家可以專心投入在拍攝上，對觀眾也是一個保障。

洪都拉斯則表示很開心可以跟認識很久的霍正奇、陳美鳳在戲劇上合作，沒想到第一次戲劇合作就見證到霍正奇的搞笑功力，就像工作人員喊說「丁哥拍戲囉」，他就會說真的假的，讓洪都拉斯吐槽說認識他30多年，真心覺得他很搞笑，常常把陳美鳳逗得哈哈大笑。

(中時 )