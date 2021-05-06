中南部水情嚴峻，民眾也將注意力集中在降雨消息，今晚(6日)全台各地網友紛紛回報，表示所經之處全遭大水蟻(白蟻)入侵，盤據天空，對此中央氣象局局長鄭明典也看不明白，直接求救「有沒有白蟻專家要介紹一下？」

6日晚間，網友們紛紛開始回報「白蟻災情」，所經之處全都充斥大量白蟻，包括台北大直、板橋轉運站、北投捷運站、桃園中壢與大溪、台中潭子、新北五股、嘉義大林、新竹竹東等地，災情遍布全台。

白蟻大爆發盤據天空與路燈，不少民眾哀號飛進住家。(圖／翻攝自鄭明典臉書)

不少民眾拍下白蟻爆發照片，直呼是不是要下大雨了。(圖／翻攝自白蟻(大水蟻)交流社團)

不少人哀嚎求救「水蟻直接飛進家裡」、「新店家中今天飛進四、五隻」、「花蓮吉安出現第二波了」、「玻璃門根本不敢開...快悶死了」、「五股滿滿大水螞蟻飛進9樓高的家裡...」、「天母山邊室內飛進快50隻吧...免費的魚飼料」、「捕蚊燈整晚響不停」，但許多人也興奮：「大雨要來了嗎」、「大雨的前兆」、「終於要下大雨了」、「沒這麼期待下雨過」、「乾旱終於有救了」、「第一次看到這種生物會開心」。

鄭明典也在臉書PO文「大水蟻......實在不美觀，不少網友回報大量白蟻出現，就不貼照片了」，但也坦言這個現象自己也不懂，詢問「不知有沒有白蟻專家要介紹一下？」

大水蟻......實在不美觀~ 不少網友回報大量白蟻出現，就不貼照片了！ 不知有沒有白蟻專家要介紹一下？ 由鄭明典發佈於 2021年5月6日 星期四

(中時新聞網)