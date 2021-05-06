轉運手發威！張志豪滿貫砲加持下，中信兄弟七局上靠著串聯安打與保送，鯨吞下六分大局！

中信兄弟今日作客桃園球場對上樂天桃猿，派出2016年選秀第一指名陳琥擔任先發投手，他前3局表現不錯，但第4局接連被敲安加上隊友失誤，連掉4分後退場，不過幸好隊友很幫忙，7局上半包含張志豪滿貫炮在內一舉灌進6分逆轉，陳琥順利逃敗，兄弟也以13比4贏球拿到4連勝。

陳琥繼2019年5月25日後，相隔712天重回一軍投手丘，前3局表現不錯，尤其前2局沒被樂天打者敲出任何安打，隊友也2度有雙殺守備幫他化解危機，打線也靠首局詹子賢的幸運安打攻下2分、第3局樂天守備失誤多得1分而取得領先。

只不過陳琥第4局控球遇上亂流，林泓育、陳俊秀、梁家榮、林承飛連續安打將比數追平，之後嚴宏鈞敲出二壘滾地球，不料二壘手王勝偉發生傳球失誤，樂天趁機攻下超前分，陳琥也因此退場，此時兄弟3比4落後，總計3.2局被敲6支安打、失4分有3自責分。

兄弟打線則在7局上半大甦醒，面對樂天先發洋投霸林爵，2名代打陳偉漢、潘志芳都上壘，隨後樂天失誤讓兄弟追平，滿壘情況下許基宏敲安，接著張志豪轟出一發右外野滿貫炮，兄弟一舉攻下6分，這是張志豪生涯第4發滿貫彈，也是5月中職的第3發滿貫全壘打。

陳琥退場以後，由官大元上場中繼，他丟2.1局只被敲1支安打、無失分，37歲的官大元在今年演出驚奇，去年一軍自責分率高達12.15，今年14場出賽共23局投球沒有任何責失，自責分率維持完美的0，同時也自2019年8月4日後，相隔641天拿到久違的勝投。

最後中信兄弟以13比4拿到勝利，為近期4連勝，中繼2.1局無失分的官大元獲選為單場MVP，他上一次拿到是2019年6月26日，也隔了將近2年。

7局上中信兄弟張志豪擊出滿貫砲，跑回本壘時低頭握拳慶祝。（范揚光攝）

樂天桃猿霸林爵擔任先發投手。（范揚光攝）

(中時 )