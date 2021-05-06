對於求職者來說，能找到一份高薪又穩定的工作，絕對是在職場上努力的目標。不過有位老闆在網路論壇上發文表示，自己應徵員工只願意開出月薪25K條件，直言「你今天來面試，就是因為你是猴子」。並用親身經歷舉「2種員工」為例，他坦言，「這很殘忍，但也很真實」。

一位網友5日在網路論壇《Dcard》上以「慣老闆來了」發文，開頭就坦白說自己是位慣老闆，「公司門口行政我就是一個月開25000元，月休八天，符合勞基法。你來應徵這份工作，就是因為你在就業市場就只值這個價位。」

慣老闆坦言，「你今天來面試，就是因為你是猴子。這很殘忍，但也很真實，請你照照鏡子，你就是一隻猴子；因為過去該努力該認真的時候你不認真，所以你成為猴子。」慣老闆解釋，「這份工作你不需要專業技能，也不勞累，更沒有爆肝或工安任何危險，你有什麼資格領高薪？」

一位慣老闆坦言，「公司門口行政我就是一個月開25000元，月休八天，符合勞基法。你來應徵這份工作，就是因為你在就業市場就只值這個價位。」(示意圖／達志影像)

慣老闆繼續說道，他的員工可以分為2種人，一種是當個認真努力的人，運氣好一點，受到老闆賞識可以爬升為主管階級；運氣不好的，可能就在原地停留，等熱情消磨完後換工作。而另一種人，「一段時間後就是滾蛋，換第二份25000元的工作，然後一樣抱怨老闆，一樣垃圾態度，無窮迴圈，直到有天醒悟為止。」

慣老闆指出，第一種員工雖然學歷不好，但做事盡責、工作態度很好，後來都提拔他們，加薪到四萬左右；但第二種人，卻讓他氣炸表示，「看到就一把火，浪費我的時間面試，當初都說自己充滿熱情，進來就開始擺爛，玩手遊、訂餐喝下午茶，就已經沒技能，態度還差，還嘴我慣老闆，給什麼薪水就得到你什麼態度。」

慣老闆說，在他剛創業時，也曾給前台總機開過35K月薪，「但也是一堆猴子來鬧，反正都要花時間認清這些猴子真面目，不如開2萬5就好。一個月還省1萬。」慣老闆坦言，沒有老闆一直想換人，「有在賺錢的公司沒在差你一個月5000-10000的薪水好不好？」

文章一出，引起網上一片議論，網友紛紛留言道，「我只看到猴子在吵架」、「你以為只有你開公司嗎，計較這點錢表示你公司真的差不多了」、「猴子也會有素質好跟差的，那你想要好一點的素質，不就應該開比市價高嗎？」「老闆不願意花多一點錢請人，真正有能力的人也不願意進錢少的公司」。但也有人表示，「說實在的，以行政這個職位需要的技能和專業度...很難開到多高價去找人」、「如果有3萬以上的行政，我一定去爆…可惜就是沒有啊」。

(中時新聞網)