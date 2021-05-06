美國健身器材新創公司派樂騰（Peloton），5日為未能及早召回鬧出人命的跑步機致歉，當天股價收跌近15％，市值蒸發41億美元。派樂騰執行長佛雷（John Foley）3月18日認了旗下跑步機Tread+釀成幼童一死，但拒絕應美國消費者產品安全委員會要求召回問題產品，此後至今派樂騰市值失血74億美元。

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