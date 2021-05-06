派樂騰為害命跑步機致歉 市值蒸發逾40億美元 22:222021/05/06 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國健身器材新創公司派樂騰（Peloton），5日為未能及早召回鬧出人命的跑步機致歉，當天股價收跌近15％，市值蒸發41億美元。派樂騰執行長佛雷（John Foley）3月18日認了旗下跑步機Tread+釀成幼童一死，但拒絕應美國消費者產品安全委員會要求召回問題產品，此後至今派樂騰市值失血74億美元。 《國際產業》任天堂2021財測 Switch銷售量將可再攀峰 好人理查號造價12億美元 如今殘值剩366萬美元 (工商 ) #派樂騰 #跑步機 #億美 #致歉 #召回 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》跑步機出包 Peloton市值一夕蒸發41億美元 11:082021/05/06 財經 南向資金回歸 港股漲219點 17:472021/05/06 財經 《國際產業》業績報喜 PayPal：Q3推出「新一代數位錢包」 16:312021/05/06 財經 狗狗幣今年來暴漲110倍 04:102021/05/06 全球財經 印度疫情慘烈 企業致力保護員工 04:102021/05/06 全球財經 《集中市場》萬七望眼欲穿 三大法人賣超72.77億元 15:232021/05/06 財經 樂觀派外資 寄望下半年 04:102021/05/06 財經要聞 歐舒丹股價 創八年新高 04:102021/05/06 全球財經 《港股》金融股領軍 恆指收漲219點 16:482021/05/06 財經 《美股掃瞄》道瓊指數創歷史新高 那指小跌 08:522021/05/06 財經 檢疫5天可再派飛 機師工會批清零計畫做半套 18:562021/05/06 生活 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 嚴守4字投資紀律 股民滿手這類股 2周慘賠45萬 - 財經 面板狂殺沒救了？散戶小心第4季 - 財經 台積電又詭見587 專家：彈回這價位先砍掉 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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