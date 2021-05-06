藝人謝麗金、馬國賢在Podcast《金馬講》節目中，暢談親身經歷的靈異故事，謝麗金分享兒時曾在家鄉某條溪玩水消暑，沒多久時間溪水竟突然暴漲「啪」一聲她就被往下沖了，她好不容易抓住一顆大石頭抓得指甲都出血了，謝麗金回過神看水裡竟有隻慘灰的手緊抓她腳踝往水裡拉扯，她心有餘悸說：「那條溪每年有7、8個人被沖走！」明顯是趁暑假抓交替，聽得馬國賢背脊發涼。

謝麗金說她讀小學時，每天走一條危險的竹蔭林道回家，再怎麼勇敢的人絕不可能獨自走那段路。有天放學後不知為何她一人走那段路，走進竹林後眼前有個約80公分高、血紅色眼睛、全身裹綠毛的生物盯著她，她二話不說調頭拔腿跑回學校搬救兵。後來謝麗金踏入演藝圈經常錄影，有次遇到民俗專家忍不住問：「請問紅色眼睛全身綠毛、身高約80公分的生物是什麼？」專家聽謝麗金敘述後神情凝重回：「那是水鬼中的鬼王。」應該是想親眼看謝麗金的廬山真面目，想知道她在溪中為何能活下來。

馬國賢表示研究平台數據後，發現奇人異事話題收聽率頗高，既然聽眾愛聽這些光怪陸離話題，不如趁最近無法出國聊點旅遊發生的奇特事件。他分享某年春節帶親友團到泰國旅遊，他聽在地導遊分享一則詭異故事讓他至今難忘。某飯店在頂樓加蓋一間房間，供大家打麻將吃東西聊天使用，有天4人在房間內打麻將，其中1人肚子痛去洗手間隔太久沒回來，大家正要去找他時就見他不發一語開門回房，大家關心問「是不是吃壞肚子？」、「還是不舒服想睡覺？」無論怎麼問他皆無反應不答腔。

後來另1個人內急去廁所，發現走廊地上全是水，走到廁所後打開門驚見稍早去廁所的人正面朝下、整顆頭栽在馬桶內，原來他已經過世自己卻不知道，最扯的是其他人竟不知情地和靈體打了一場麻將。各種千奇百怪話題盡在Podcast《金馬講》每週一、四下午5點上線。

(中時 )