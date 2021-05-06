諾富特飯店染疫事件擴大，從房務部、餐飲部，到工程部都淪陷，加上外包商水電工，已經累計6名工作人員確診。桃園市長鄭文燦稱「諾富特一直都是中央管」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，諾富特的檢疫方面，都是由地方衛生局做管理。前民進黨立委沈富雄認為，陳時中責任較大。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中表示，類似諾富特的事件不會再發生，因為諾富特飯店內的群聚感染已經告一段落，而且不會再擴大，頂多再出現一個或兩個確診者，但疫情不會再擴大。有專家稱有潛在性的傳播鏈；沈富雄卻認為，就算有傳播鏈，但已經斷掉了，現在是事後在追究政治責任。

諾富特飯店染疫風暴，陳時中、鄭文燦哪一位可能的責任比較大？沈富雄指出，他傾向是陳時中。所有綠營的地方首長，除非不得已，不敢講陳時中的壞話，每一個人都是「順時中」。但今天鄭文燦講得那麼乾淨俐落，他說不知道，他該得的消息沒有，他怎麼知道。而陳時中平時是很強硬的，平時有功的話，就攬在身上；有過，就說跟他沒關係。但是陳時中現在說請三方來討論，其實他在心裡頭、嘴巴上已經軟了一大半了。

沈富雄接著表示，旅客從國境進來做檢疫，然後回到家裡做居家檢疫，是由中央到里長、里幹事、里辦公室分層負責，分層若要暢行無阻，是要依靠互相之間的連絡；如今顯然有些人該盡的連絡責任，卻沒有盡到。沈富雄認為，還是中央的責任比較大。

(中時新聞網)