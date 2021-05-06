打通膨怪獸 巴西央行升息3碼 22:292021/05/06 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西央行為打壓通膨再出重手，5日宣布基準 Selic利率調高3碼（75個基點）至3.5％符合預期，大宗商品漲價及巴西幣走貶是升息主因，央行同時預告6月例會將再升3碼，務將通膨率拉回到央行的目標區間。巴西央行今年的通膨目標為3.75％，而迄至4月巴西通膨年率6.17％，5月恐逼近8％。 《商情》美元回落 支撐紐約期金走揚 《觀光股》夏都決配息0.5元 續拚穩健成長 (工商 ) #巴西央行 #升息 #迄至 #怪獸 #打壓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鋼鐵人、航海王齊力拉抬 指數一度站回萬七關卡 09:322021/05/06 財經 台股5月狂洗盤甩轎 注意這些股票有人鎖籌碼 13:412021/05/06 財經 桃機員工不爽上司升職 竟送花籃列「8大罪名」 慘蹲3月 21:532021/05/06 社會 《韓股》企業獲利帶動 KOSPI晨走高 11:092021/05/06 財經 《國際金融》巴西央行連2度升息3碼 預告6月再升3碼 10:342021/05/06 財經 印度疫情危機恐威脅全球經濟 22:242021/05/06 財經 《造紙股》榮成4月營收續雙升 前4月稅前獲利跳增20倍 08:022021/05/06 財經 股匯雙殺 新台幣由升轉貶 04:102021/05/06 金融．稅務 《日股》站穩 日經兩萬九、東證一千九 15:582021/05/06 財經 1分鐘讀財經》航運大爆發 有望納台灣50、MSCI成分股 08:272021/05/06 財經 台股短線電子、傳產快速輪動 中長線多頭格局不變 19:152021/05/06 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 嚴守4字投資紀律 股民滿手這類股 2周慘賠45萬 - 財經 面板狂殺沒救了？散戶小心第4季 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 通膨不是暫時的 美3大投行同發警訊 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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