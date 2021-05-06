巴西央行為打壓通膨再出重手，5日宣布基準 Selic利率調高3碼（75個基點）至3.5％符合預期，大宗商品漲價及巴西幣走貶是升息主因，央行同時預告6月例會將再升3碼，務將通膨率拉回到央行的目標區間。巴西央行今年的通膨目標為3.75％，而迄至4月巴西通膨年率6.17％，5月恐逼近8％。

(工商 )