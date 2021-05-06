人氣女星Albee（本名范乙霏）過去曾是節目《我愛黑澀會》的固定班底之一，甜美臉蛋加上火辣身材，還有爽朗不造作的個性，讓她就算在《我愛黑澀會》收官後，仍成為各大綜藝節目爭相邀約的來賓；33歲的Albee近日穿上體育服耍嫩，散發青春洋溢氣息，讓網友驚呼「根本未成年高中生吧」。

6日晚上Albee在IG曬出兩張美照，畫面中她梳起低馬尾，身上穿著一套日系的緊身體育服，除了身材曲線畢露，更大方展現白皙長腿；其中一張照片她抱著雙腿，無辜地望著鏡頭，萌萌地表示「耍嫩，給過嗎？」，和平時在電視節目中性感形象不太一樣，難得駕馭不同風格。

Albee穿體育服的模樣，被不少網友大讚根本未成年高中生。(圖/ 摘自Albee范乙霏IG)

Albee滿滿青春感的打扮，馬上釣出一排有藍勾勾的藝人留言，「犯規」、「很可以」、「不給，過來」、「嫩妹要滿18，妳這未成年，應該不行」、「100分」；而許多粉絲看了也被萌暈，「是高中美少女吧」、「有什麼理由不給過」、「妳未成年吧？」、「毫無違和感啊」。

4月初Albee高票落選電視節目《飢餓遊戲》女主持人，讓不少觀眾感到可惜，儘管有酸民挖出她的黑歷史，但她高EQ再次公開道歉的態度，也被大票網友讚爆，期待她之後有更多作品表現。

(中時新聞網)