李芳雯加入《女力報到-愛情公寓》。（TVBS提供）

TVBS《女力報到-愛情公寓》近期除了加入張書偉、王宇婕外，再添重磅卡司李芳雯飾演酒吧老闆李芳心，漂亮時尚又自信，個性豪邁大氣，是位溫暖的姐姐，經常會與女孩們說些心靈雞湯話語，而她開酒吧唯一宗旨是「男人止步」。李芳雯飾演的李芳心個性鮮明，跟現實中給人的印象十分吻合：「這個角色就是我呀，非加入不可！」

這回李芳雯為戲做了許多努力，加入《女力報到》與新生代演員群合作，她認為相當有趣，也透露雖然是首次加入，劇組是過去曾合作過的班底，感覺很熟悉，更開心可以再次合作。

戲中李芳雯登場氣勢十足，穿著套裝在酒吧中，以心靈雞湯特調酒給女孩們，與客人群舞同歡。李芳雯透露原本劇組規劃她唱〈卡門〉開場，坦言當時心情壓力有點大，她說光聽旋律以及歌曲就覺得是超高難度，好險後來改以感性對白呈現：「接到通知調整為不用唱，整個豁然輕鬆。」問及唱歌是否為李芳雯罩門，她笑說：「也不是罩門，就唱得沒那麼好聽。」

這回李芳雯為角色特別置裝，採購衣服、配件、高跟鞋等，因日前骨裂未痊癒，此回加入拍攝長時間穿高跟鞋又跳舞關係，腳傷腫酸復發，仍敬業忍著拍攝：「曾經摔過馬的關係，年紀大了骨頭鬆不小心扭到竟然骨頭就裂了，我連咖啡也戒掉，有乖乖聽醫生話固定復健中。」

李芳雯在戲中有個感情甚好的妹妹，一同在酒吧工作，妹妹非常擔心李芳雯被欺負對她相當保護。現實生活中則與戲中大為不同，李芳雯透露：「我有個姊姊，但因為自己個性較獨立自主，姊姊要是有事當然是我保護。」個性豪邁有義氣的她也常常有保護姐妹的經驗，不過也笑說：「大多是婚姻感情問題。」李芳雯加入《女力報到》與17連及愛情公寓女孩們有多場對手戲，她印象特別深刻是與楊雅筑在多年前有合作飾演母女檔，對於再次合作相當期待。

(中時 )