一項由非政府組織民主聯盟基金會(Alliance of Democracies)委託市場調查公司所進行的53國民意調查顯示，全球的民眾對「民主」的重要性「深信不疑」，但經濟不平等與大型科技公司被視為民主最大的威脅。若以國家區分，美國對全球民主的威脅甚至還高於中國與俄羅斯，這對一向自認為全球民主捍衛者的美國而言相當具有諷刺性。

英國《衛報》(The Guardian)報導說，總部設於丹麥哥本哈根的民主聯盟委託德國拉塔那(Latana)市調公司在今年2月至4月間在53個國家/地區的5萬名受訪者進行。對於正在倫敦進行的G7外長會議聲稱要成為民主價值的捍衛者以對抗專制政權的說法，民調的結果對他們無疑是一記響亮的耳光。

即將在5月10日至11日由民主聯盟舉辦的哥本哈根民主峰會，在召開前公布了全球民主大調查。調查結果指出，超過8成的民眾都希望擁有民主的生活，對民主最大威脅是經濟不平等與大型科技公司。（圖／民主聯盟基金會）

At this year's Copenhagen Democracy Summit, we will discuss 'Innovating Democracy through Tech.'



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報導說，許多國家仍受到川普政府「美國優先」政策的後續影響，但總體而言，受訪者對美國看法從去年底開始有所改善。2020年春季，民主程度較高的國家與民主程度較低的國家的人民對政府防疫工作滿意度都不錯（70%），但一年後民主程度較低國家滿意度下降到65%，民主程度較高國家更下降到51%。在歐洲國家，對防疫的滿意度平均是45%，在亞洲則高達76%。

令人吃驚的是，受調查的53國當中有44%受訪者擔心美國會威脅到他們國家的民主，認為中國會威脅其民主體制的則有38%，對俄羅斯表示恐懼的受訪者只有28%。受訪者認為美國威脅全球民主最強烈的是德國與中國，對美國最反感的則是俄羅斯與中國，其次是歐洲民主國家。

調查顯示，全球有81%受訪者認為民主很重要，但只有53%的受訪者認為他們的國是民主的。

調查指出，對民主最大的威脅是經濟上的不平等，只有沙烏地阿拉伯與埃及認為最大的威脅是限制言論自由，而非經濟不平等。此外，雖然社群網站很流行，還是有48%的受訪者認為大型科技公司是對民主的重大威脅。

民調數據還指出，挪威、瑞士和瑞典的受訪者堅信自己的國家是民主國家，中國人也有相同感覺，71%的中國人同意中國擁有適度的民主制度。在俄羅斯，只有33%的人認為自己的國家是民主的。除了中國和俄羅斯之外，每個國家都對拜登的民主高峰會計劃高度支持。

民主聯盟基金會主席、同時也是前北約秘書長與前丹麥總理安拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)說：「調查結果顯示人們仍對民主滿懷信心，各國領導人應看到有更多的人冀求民主，同時也擺脫新冠疫情的困擾。不論是英國的民主十國倡議(D10)或拜登的民主峰會，都顯示人們希望更多的合作來反對獨裁者，各國領導人應看到此一現象並採取相應行動。」

(中時新聞網)