1名網友日前在街上目擊1隻老鼠的頭疑似卡在路邊的水溝孔內，露出1顆「鼠頭」和1雙圓滾滾大眼，有網友稱讚相當可愛，也有網友說「整隻出來就不可愛了」，其他網友則說「打地鼠真實版」、「偷窺裙底風光的老司機鼠」；原PO之後留言解釋要去救老鼠時，老鼠即縮進洞內，代表並非卡住。

1名網友在臉書「爆廢公社」上張貼2張照片，照片中為路邊1處水溝蓋，而水溝蓋的1個孔中，竟有1個意外的「驚喜」，竟是1隻老鼠的頭冒出來；而老鼠似乎試圖鑽出水溝孔而卡住，一動也不動卡在洞內，僅露出頭部，連耳朵都在洞裡；原PO則發文表示「剛剛路過發現異象，你到底要幹嘛啦」。

許多網友看見「鼠頭」直盯著前方，一雙大大的眼睛，表情看似相當無辜，紛紛直呼好可愛，不過也有其他網友吐槽「整隻出來就不可愛了」；也有人擔心老鼠是真的卡在水溝孔內，希望原PO能提供之後的狀況，而原PO則回應之後要去救老鼠，老鼠就馬上縮回水溝內，代表並非卡住；也有網友解釋可能是下雨水溝滿了，老鼠才經由洞口透氣。

先前也有網友目擊1隻老鼠真的卡在辦公室抽屜的圓孔內，老鼠身體就吊掛在另一側，讓網友笑說「不是說好頭過身就過嗎？」（圖／翻攝自臉書爆笑公社）

不少網友笑說，「打地鼠真實版」、「好想搓鼻孔」、「偷窺裙底風光的老司機鼠」、「最新型攝像頭」、「快叫孩子來打地鼠」；先前也有網友目擊1隻老鼠真的卡在辦公室抽屜的圓孔內，老鼠身體就吊掛在另一側，讓網友笑說「不是說好頭過身就過嗎？」

(中時新聞網)