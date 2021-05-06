隨疫苗施打普及化，美國經濟增長強於預期，科法斯公布，將全球經濟增長預測上調了 0.5 個百分點、上調後的結果為 5.1％；由於宏觀經濟前景向好，科法斯上調了 35 個行業的評級，並且只下調了了 3 個行業的評級。

除了美國以外，全球經濟的工業和全球貿易等其他領域，可能在今年夏天恢復到危機前的水準，然而，整個歐洲經濟體在其他領域相對滯後，尤其是服務業，特別是那些需要與客戶實際接觸的行業。最後，一些主要的新興經濟體的通膨上升阻礙了其復甦，這迫使各國央行收緊貨幣政策。

不過，疫情蔓延的不確定性依然存在，全球經濟形勢參差不齊；歐元區就不太可能在 2022 年之前，恢復到危機前的 GDP 水準；如果在夏季結束前取消主要的人員流動限制，並且逐步停止商業援助措施，這可能導致失業率上升。此外，政府擔保的貸款可能導致企業債務上升，這將會限制企業的投資能力。

(中時 )