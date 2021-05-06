上海邊檢協助雪龍2號乘員通關 。（澎湃新聞╱上海邊檢供圖）

大陸第一艘國產科考破冰船雪龍2號，歷時5個多月，6日載著大陸第37次南極科學考察隊部分隊員順利返航，其中有36人已在南極堅守長達1年半之久。上海邊檢總站外高橋邊檢站特別登輪，以「單一窗口」協助辦理船舶和人員入境邊檢手續，讓雪龍2號乘員都能 快速回家。

澎湃新聞報導，雪龍2號總長約122米、寬約22米，設計排水量近1.4萬噸，續航力2萬海里，是大陸第一艘自主建造的極地科學考察破冰船。

作為一艘智能化的極地科考船，雪龍2號有著多項技術創新，是國際第一艘搭載雙向破冰技術的科考船，可以在1.5米厚冰層中連續破冰前進，可原地360°自由轉動，裝備有各種國際先進的海洋和考察設備，可執行多樣化科學考察任務。

5月6日14時，在雪龍2號靠泊前，上海邊檢總站外高橋邊檢站提前部署警力到達碼頭，在船舶靠泊後，邊檢民警身著防護服、手持最新研發配備的邊檢智能查驗終端登船，不到1小時就快速辦結了船舶及船上載運人員的入境查驗手續。

船舶代理人吳良成說：「通過邊檢『單一窗口』查驗，我們船舶代理人員不用再花費2個小時往返邊檢窗口辦理手續，也不用船方提交任何紙質申報材料，船舶到港即可辦理邊檢手續，實現了通關『零等待』。」

此次隨雪龍2號回國的科考隊員中，有36人已在南極堅守了長達1年半之久。為了能讓科考隊員們進一步感受到家的溫暖，除了通過「單一窗口」靠前服務外，邊檢民警還特意在梯口豎起了「溫暖國門歡迎回家」的標牌，負責登輪檢查的邊檢民警還用心地把這8個字寫在了防護服上。

(中時 )