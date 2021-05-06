趙介佑涉毒風暴延燒，引發民進黨台北市黨部染黑疑雲，重創民進黨。東華大學教授施正鋒表示，過去的民進黨，會有羞恥心，馬上就下台。

施正鋒6日在TVBS政論節目《新聞大白話》中談到，過去李登輝涉入國民黨內主流、非主流鬥爭，當時又因為凍省，造成地方派系引到中央來，但並非所有地方派系都是黑或金，並且李登輝還壓得住。

施正鋒也說，民進黨以前在地方招攬黨員的時候，例如包商、農會、水利會等都會去找人，但都還沒有這麼黑。但是民進黨自從一些旁門左道進來，變成「造王者」、「左右護法」，誰敢造次。李登輝是不允許這樣的！如果是過去的民進黨，會有羞恥心，馬上就下台。

朱學恒在同節目也引用東漢末年典故，漢獻帝苦於被宦官挾持，沒有辦法伸張勢力，於是由大將軍何進引進董卓，把宦官殺光後，這些武人反而主導了政權。而民進黨原本也有很多派系，新入黨的只好吸收地方義勇，讓基層黨員的數字增加，到如今一隻貓養成獅子。

施正鋒最後強調，過去李登輝還壓得住，也不允許這樣，並且，如果是以前的民進黨，會有羞恥心，馬上就下台。

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(中時新聞網)